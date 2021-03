No mesmo intervalo, o País teve 89.992 novos registros da covid-19 Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/03/2021 19:54

Rio - O Brasil registrou, nesta quarta-feira, mais 2.009 novos óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Ao todo, o País contabiliza 300.685 vidas perdidas em razão do novo coronavírus. Os dados, divulgados pelo Ministério da Saúde, não têm as informações do Ceará, que por problemas técnicos na base de dados do sistema de informação não atualizou os números nesta quarta.

A região Sudeste foi a que registrou maior número de mortes nas últimas 24 horas, 761, sendo que só Minas Gerais teve 374 óbitos neste intervalo, e São Paulo, 281. Em seguida, o Sul do País contabilizou 510 mortes; o Nordeste, 364; o Norte, 202; e o Centro-Oeste, 172.

No mesmo intervalo, o País teve 89.992 novos registros da covid-19, elevando o total de casos para 12.220.011.