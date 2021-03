De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, a motivação do crime estaria relacionada com ciúmes e vingança Divulgação

Minas Gerais - Quase quatro anos depois dos crimes, um homem de 49 anos foi indiciado na quinta-feira, dia 25, por homicídio e feminicídio da esposa e de outro homem, brutalmente mortos com golpes de foice. O crime ocorreu dois dias depois do suspeito ter sido preso por agredir a esposa. O caso aconteceu no mês de junho de 2017, em São José da Safira, na região Leste de Minas Gerais.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na data do crime, o suspeito chegou em casa e, em seguida, pegou uma foice e deu o primeiro golpe certeiro na nuca do homem. Depois disso, golpeou a esposa, que estava sentada na cama parcialmente despida. Ela foi atingida, inicialmente, no braço. Antes de fugir, o suspeito teria desligado o padrão de energia para não levantar suspeitas.

Segundo o delegado Douglas Mota, algumas testemunhas estiveram na residência e se depararam com a cena. “Entre o período em que as testemunhas saíram e a chegada da Polícia Militar, que isolou o local até que a perícia chegasse, o autor retornou a casa e golpeou a mulher várias vezes no pescoço e no rosto, acreditando que ela poderia ainda estar viva; e de fato estava. Além disso, atacou novamente o homem, com golpes no braço, que já se encontrava morto, conforme os laudos periciais”, afirma.



Ainda de acordo com Mota, a motivação do crime estaria relacionada com ciúmes e vingança. “O investigado tinha ciúme possessivo da esposa e queria se vingar por ela ter denunciado mais uma das agressões sofridas. Ele possui passagens por crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo, todos em contexto de violência doméstica contra a esposa”, finaliza.



O suspeito, que estava foragido desde à época dos fatos, ou seja, por quase quatro anos, se apresentou no dia 16 de março deste ano na Delegacia de Polícia Civil em Teófilo Otoni, permanecendo preso à disposição da Justiça.



Com a conclusão das investigações, realizadas pela Delegacia em Santa Maria do Suaçuí, a PCMG indiciou o suspeito pelos crimes de feminicídio qualificado pela utilização de meio cruel e homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.