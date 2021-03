Vacinada duas vezes em seis dias, idosa terá que tomar outra dose contra a Covid-19

A dupla aplicação, porém, não deverá gerar riscos à saúde da idosa Arquivo pessoal

Publicado 27/03/2021 14:28

Após um erro médico na cidade de Independência, no interior do Ceará, a idosa Francisca Soares Bezerra, de 80 anos, recebeu duas doses da vacina CoronaVac em um intervalo de apenas seis dias. A informação é do Diário do Nordeste.

Após ser vacinada no dia 12 de março e ter a segunda dose do imunizante agendada somente para 9 de abril próximo, a idosa recebeu, no dia 18, a visita de agentes da Secretaria Municipal para mais uma aplicação. Ao ser vacinada, questionou: "já a segunda dose? Só aí os profissionais de saúde notaram o erro.

Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, a família teve a confirmação do equívoco e foi informada a necessidade de uma terceira aplicação. A dupla aplicação, porém, não deverá gerar riscos à saúde da idosa.

Vale lembrar que um estudo realizado pelo Instituto Butantan para testar a eficácia da CoronaVac no Brasil apontou que a melhor resposta imune acontece no maior intervalo de tempo entre a aplicação das duas doses – entre 21 e 28 dias.