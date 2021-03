Vacinômetro: 7,2% dos brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 Foto: Rômullo Espíndola

Por iG

Publicado 27/03/2021 21:44

São Paulo - O balando da vacinação contra a Covid-19 no Brasil deste sábado (27) aponta que 15.248.847 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Os dados se referem aos computados até as 20 horas, e foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa.

O número representa 7,2% da população brasileira. No caso da segunda dose , 4.678.451 pessoas receberam o imunizante, o que significa 2,21% da população do país.



Ao todo, 19.933.528 doses de vacina foram aplicadas em todo o Brasil desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 365.627 pessoas vacinadas.