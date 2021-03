O instituto ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades Divulgação

Por IG Saúde

Publicado 29/03/2021 08:57

Rio - O governo de São Paulo e o Instituto Butantan liberaram, nesta segunda-feira (29), mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde. Apenas neste mês, foram entregues, até agora, 19,3 milhões de doses - quantitativo maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos.

Com o novo carregamento, o total de imunizantes oferecidos ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas, no dia 17 de janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país vai somar 46 milhões.



"De cada mil brasileiros, mais de 900 estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Nove em cada dez que tomam a vacina no braço, tomam a vacina do Butantan", afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



O instituto ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis no país contra a Covid-19 são do Butantan.

No último dia 4, uma remessa de 8,2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo, correspondente a cerca de 14 milhões de doses, desembarcou em São Paulo para produção local.