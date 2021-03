Por iG

Publicado 30/03/2021 10:28

Os comandantes das Forças Armadas Edson Pujol (Exército), Ilques Barbosa Junior (Marinha) e Antonio Carlos Moretti Bermudez (Aeronáutica) se reuniram na noite da segunda-feira (29) para "avaliar o cenário atual", após a demissão do ministro Fernando Azevedo e Silva da pasta da Defesa. A informação é da colunista Carla Araújo, do portal UOL.



Durante o encontro, os três fecharam acordo para fazer uma nova reunião nesta terça-feira (30) com a presença de Azevedo e do novo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto.

Publicidade

Antes de eles se encontrarem nesta terça, existia a possibilidade de uma renúncia coletiva de seus respectivos cargos. Essa hipótese, porém, é descartada e considerada "pouco provável" por generais nos bastidores.

Na noite de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou a saída de Azevedo e a escolha de Braga Netto para comandar a Defesa.

Publicidade

De acordo com a Folha de SP, a relação dos dois ficou fragilizada porque Bolsonaro voltou a insinuar que queria o apoio do Exército para adotar estado de defesa em estados que decretaram lockdown para conter a pandemia do coronavírus.

A avaliação agora é que a chegada de Braga Netto ao ministério da Defesa poderia diminuir a vontade de Bolsonaro de pedir a saída de Pujol do comando do Exército.

Publicidade

Caso Braga Netto não consiga manter Pujol no cargo, militares dizem que a reação do Alto Comando não seria boa e poderia dificultar a relação do novo titular da Defesa com as Forças Armadas.

Braga Netto e Pujol são próximos e possuem uma boa relação. Ambos são da mesma cavalaria e Braga Netto foi chefe de Estado-Maior do Exército, com Pujol no comando.

Publicidade

Segundo o jornal paulista, a saída dos três comandantes está ligada também ao fato do presidente Bolsonaro alegar falta de apoio político das Forças Armadas. O caso mais evidente seria o de Pujol,

diante do alto grau de conflito entre ele e o presidente.