Por IG - Último Segundo

Publicado 30/03/2021 11:42

Rio - A madrugada desta terça-feira foi de protestos em São Paulo. As manifestações foram promovidas pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG). As organizações interditaram as principais vias da capital paulista. Veja as imagens:





Começamos o dia em protestos na Radial leste. O governo Bolsonaro não pode passar ileso enquanto promove um genocídio pelo Brasil. Tem gente morrendo por uma doença que já tem vacina!! pic.twitter.com/YHAVySgDSI VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO!Começamos o dia em protestos na Radial leste. O governo Bolsonaro não pode passar ileso enquanto promove um genocídio pelo Brasil. Tem gente morrendo por uma doença que já tem vacina!! #vidapãovacinaeducação March 30, 2021

Publicidade

Nomeada de "Vida, Pão, Saúde e Educação", as principais pautas dos manifestantes eram: acesso ao auxílio emergencial, maior velocidade na campanha de imunização contra a covid-19 e o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com os organizadores, os protestos seguirão e ainda acontecerão em outras oito capitais: Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília e Cuiabá.