Publicado 30/03/2021 12:18

Rio - Neste final de semana, prefeitos de oito cidades gravaram um vídeo pedindo ajuda para enfrentar a pandemia da covid-19, entre os gestores estava Eduardo Paes, prefeito do Rio. O vídeo foi produzido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em parceria com a Vital Strategies, com objetivo de relatar a falta de insumos e as barreiras vividas no enfrentamento à doença, que tem feito com que o país ultrapasse o recorde de mortes e casos frequentemente nos últimos dias. O material conta com legenda em inglês e deve repercutir internacionalmente, visando conseguir apoio de outros países.

Apesar de dizerem que enfrentam barreiras, os gestores não fazem quaisquer referências ao governo federal. "Precisamos de ajuda", disse Eduardo Paes, no vídeo. O coro é reforçado pelo prefeito de Fortaleza José Sarto. "Estamos unidos pedindo socorro", afirmou.

Jonas Donizete, presidente da FNP, acrescentou que os prefeitos estão tomando iniciativas em favor do isolamento social, uso de máscaras e restrição da circulação de pessoas. Mas, os prefeitos também relataram os casos graves de colapso ocasionados pela doença na área da saúde, economia e na vida dos cidadãos.

"Cada minuto importa nessa luta", ponderou Raquel Lyra, prefeita de Caruaru.



O intuito do vídeo era reunir os prefeitos das maiores cidades do país. Apesar de não ter a participação de todos, o material reuniu o presidente da FNP, Jonas Donizette, e os prefeitos do Rio de Janeiro/RJ, Eduardo Paes; de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira; de Florianópolis/SC, Gean Loureiro; de Salvador/BA, Bruno Reis; de Belém/PA, Edmilson Rodrigues; de Fortaleza/CE, José Sarto; de Caruaru/PE, Raquel Lyra; e de Pelotas/RS, Paula Mascarenhas.