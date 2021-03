Rota do queijo (Serra da Canastra, MG): A região no sudoeste de Minas Gerais, é conhecido pelo consumo do queijo canastra. A altitude e o clima do local contribuem para a produção do queijo encorpado e saboroso, Patrimônio Imaterial do Brasil. É possível visitar fábricas que produzem o laticínio e degustá-lo. O município mais visitado dessa rota é São Roque de Minas