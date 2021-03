Carlos Bolsonaro AFP

São Paulo - O senador Cid Gomes (PDT-CE) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) discutiram pelo Twitter nesta terça-feira (30) após o irmão de Ciro acusar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de ter “surtos totalitários” ao realizar diversas trocas de ministros.

Cid revelou nesta tarde que apresentou requerimento para que o General Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa na última segunda (29) esclareça sua demissão.

Carlos Bolsonaro, em defesa do pai, relembrou o fato do Senador ter usado uma retroescavadeira para tentar entrar em batalhão da polícia em Sobral, no Ceará em fevereiro do ano passado. Na época, policiais faziam um motim para reivindicar aumento salarial e Cid foi baleado com uma bala de borracha.