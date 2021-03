Prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes Reprodução

Publicado 31/03/2021 17:09 | Atualizado 31/03/2021 17:13

São Paulo - O prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, se emocionou durante uma transmissão ao vivo realizada nessa quarta-feira (31). Na ocasião, o gestor citou a morte do pai e irmão, ambos comerciantes, em decorrência da Covid-19 para criticar a falta de consciência de parte da população, que não tem respeitado as medidas de isolamento social e pedido pela reabertura do comércio.

"Como eu queria hoje, sair dessa live e poder ouvir do meu pai assim: 'O meu comércio quebrou'. Sabe por quê? Porque nós já quebramos, e com a vida conseguimos dar a volta por cima. Eu não vou ouvir isso deles mais, porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida", lamentou.

O desabafo do prefeito de Mongaguá para quem insiste em igualar o fechamento temporário de comércios com vidas perdidas pic.twitter.com/VYhqADrXdk — Samuel Pancher (@SamPancher) March 31, 2021