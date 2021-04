Geral - Primeiro dia de Lockdown na cidade do Rio de Janeiro. Na foto, movimentaçao no SAARA, centro do Rio, na manha de hoje. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Agência Brasil

Publicado 01/04/2021 14:55

A fiscalização das medidas restritivas decretadas pelo município do Rio de Janeiro para conter o crescimento de casos, internações e óbitos por covid-19 gerou mais de 6 mil autuações nos últimos seis dias. As informações foram divulgadas em um balanço da Secretaria Municipal de Ordem Pública, no início da tarde de hoje.

Entre as irregularidades, estão multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. O número de estabelecimentos interditados por descumprir as medidas de prevenção à doença chega a 58, além de 432 casos em que houve multa contra bares, restaurantes ou vendedores ambulantes.

Somente ontem, foram dez estabelecimentos fechados e 61 multas aplicadas. O total de autuações em um dia chegou a 1.031.

Publicado no Diário Oficial em 22 de março, o decreto nº 48.644 estabeleceu o fechamento dos serviços não essenciais por dez dias, contados a partir de 26 de março.

Até o dia 4 de abril, bares e restaurantes podem funcionar apenas com entregas em domicílio e nos sistemas take away e drive-thru. Além disso, está proibida a permanência na areia das praias, o estacionamento em toda a orla marítima e a entrada de ônibus de fretamento no município.