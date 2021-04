Vacinação Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/04/2021 21:28

Rio - A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 19.182.802 neste sábado, 3, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 9,06% do total da população brasileira.



Nas últimas 24 horas, 328.910 doses foram aplicadas.



Entre os 19,1 milhões, 5.342.361 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,52% da população com a imunização completa.



Nas últimas 24 horas, 70.338 pessoas receberam essa dose de reforço.



Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 399.248 doses, segundo dados fornecidos por 18 Estados.

No Rio, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 40 mil doses foram aplicadas só neste sábado. O total de pessoas com a primeira dose aplicada é de 872.426, o equivalente a 12,9% da população carioca. O percentual de idosos com mais de 60 anos imunizados é de 58,9%. Foram aplicadas 233.495 segundas doses e, no total, 1.105.921.