Gabriel Chalita, colunista do DIA

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/04/2021 15:38 | Atualizado 04/04/2021 15:39

O professor e filósofo Gabriel Chalita lança nesta segunda-feira (5) o seu novo livro Viver é Verbo, pela Editora Serena. A obra será lançada virtualmente em transmissões ao vivo, às 19h, nos canais da editora no Facebook, Instagram e YouTube.

Com mais de 90 obras já escritas e 12 milhões de exemplares vendidos, dessa vez Chalita reflete sobre o que vida nos reserva no pós-pandemia e, com uma série de questionamentos, propõe discussão sobre que mudanças o novo coronavírus (Sars-CoV-2) nos trará.

Partindo dessa premissa, o escritor discorre sobre 12 temas: esperança, coragem, compaixão, respeito, liberdade, singularidade, generosidade, resiliência, paciência, humildade, gentileza e amor.

Na obra, Chalita diz que viver é, acima de tudo, um verbo. É verbo porque o que é a vida senão instantes de ação e de estado? Ora agimos, ora somos. É o verbo que dá movimento à vida.