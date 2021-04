Ao chegar na delegacia, o rapaz encontrou o juiz de plantão que concedeu a ele sua liberdade provisória: seu pai, Noé Pacheco Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 05/04/2021 10:16 | Atualizado 05/04/2021 10:21

Rio - A cidade de Floriano, no Piauí, chamou a atenção de juristas e da sociedade após um juiz conceder liberdade ao próprio filho. As informações são do portal G1.

Lucas Pacheco estava alcoolizado, pegou seu carro e foi dirigir. Foi quando se envolveu em um acidente ao atingir uma moto. Embriagado, Lucas foi detido e levado a delegacia. Nesse momento, o rapaz encontrou o juiz de plantão que concedeu a ele sua liberdade provisória: seu pai, Noé Pacheco.

Publicidade

O delegado encarregado pelo ocorrido explicou que "ele não nega nenhuma das informações em relação ao fato de ter ingerido bebida alcoólica, ele não nega em relação a questão do acidente. No entanto, após a chegada dele aqui percebe-se que se causou um alvoroço".

Pela legislação penal, um juiz não pode julgar uma ação que envolva parentes até o 3º grau.