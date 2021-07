Vereador Fernando Holiday André Bueno/CMSP

Por iG, Gabriel Herbelha

Publicado 05/04/2021 15:42 | Atualizado 05/04/2021 15:49

O vereador de São Paulo, Fernando Holiday anunciou nesta segunda-feira que foi expulso do Patriota, partido no qual era filiado, sob a alegação de infidelidade partidária.



Crítico do governo Bolsonaro , Holiday foi alvo do processo de expulsão após se recusar a declarar apoio formal ao candidato apoiado pela sigla à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).



Pelas redes sociais, o vereador, ex- membro do Movimento Brasil Livre ( MBL ), acusa o partido de pretender se aliar ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Holiday ainda teceu críticas ao governo federal, acusando-o de “destruir o país”. Confira o Tweet:

Apesar de discordar, acato com respeito a decisão do PATRIOTA de me expulsar do partido sob a alegação de que descumpri as diretrizes partidárias ao criticar o apoio do legenda ao então candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

https://t.co/TdwpN1wrq6 — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) April 5, 2021

De igual forma, a minha expulsão reforça que o partido pretende se aliar ao Bolsonarismo para as eleições de 2022. E como defensor de uma direita independente e um dos maiores críticos desse governo, seria igualmente penoso me manter na mesma legenda daqueles que destróem o país. — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) April 5, 2021

Além do vereador, outros nomes conhecidos por serem liberais devem passar pelo mesmo processo de infidelidade partidária, como o vereador Rubinho Nunes e o deputado estadual Arthur do Val, o "mamãe falei” , segundo informações do jornalista Fábio Zanini, da Folha.



Sem partido desde novembro de 2019, quando anunciou a saída do PSL , e com o iminente fracasso da criação do Aliança pelo Brasil, Bolsonaro é “paquerado” pelo Patriota, que surge como uma opção para o presidente disputar a reeleição.