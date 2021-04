O presidente da República, Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 05/04/2021 17:12 | Atualizado 05/04/2021 17:13

Brasília - Junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), o subprocurador-geral da República, Lucas Furtado, entrou com uma representação na Corte pedindo a apuração dos gastos de R$ 2.452.586,11 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao longo de suas férias, de 18 de dezembro a 5 de janeiro. Furtado disse que a quantia é "assombrosa" e solicitou que as despesas sejam detalhadas. As informações foram apuradas pelo jornal Poder 360.



De acordo com o portal, foram gastos R$ 1.053.889,50 com deslocamento, R$ 202.538,21 com seguranças e outros R$ 1.196.158,40 no cartão corporativo, cujo extrato é sigiloso.



"O tribunal, no cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal, decida pela adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar a natureza e a composição das despesas", escreveu Furtado.



"Em pleno auge da pandemia, onde o número de casos de doentes e de mortes sobressaltam a população diariamente, e, ao mesmo tempo, o número de famílias desassistidas cresce de forma assustadora […], causou-me indignação a notícia de que o Presidente Jair Bolsonaro, em férias ocorridas entre 18/12/2020 e 5/1/2020, tenha gasto o exorbitante montante de R$ 2.452.586,11 em menos de 20 dias", acrescentou.



O presidente Jair Bolsonaro tirou férias no final do ano passado em Santa Catarina e no Guarujá , gerando um gasto de R$2.452.586,11 aos cofres públicos, segundo dados levantados pelo deputado federal Elias Vaz (PSB), que divulgou os números na última quinta-feira (01). Os valores foram enviados à Secretaria Geral da Presidência da República e ao Gabinete de Segurança Institucional.



O ofício n° 57/2021/SE/GSI/GSI/PR, do Gabinete de Segurança Institucional, estima o custo de R$ 1.053.889,50 com manutenção e combustível dos aviões. Como esse tipo de gasto é computado em dólares, no total, somam aproximadamente U$ 185 mil.

Nessas despesas também estão inclusas a locomoção terrestre, aquática e aérea de Bolsonaro e sua família, convidados e equipe de profissionais que os acompanhou na viagem. Já o gasto com diárias da equipe de segurança ficou em R$202.538,21.