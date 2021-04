Segundo turno deve ser disputado entre Lula e Bolsonaro, diz pesquisa XP/Ipespe; petista leva vantagem Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Por iG

Publicado 05/04/2021 18:55

São Paulo - A nova pesquisa da XP/Ipespe, realizada entre os dias 29 e 31 de março, mostra Lula (PT) numericamente à frente de Jair Bolsonaro (sem partido) pela primeira vez desde setembro de 2019. No cenário estimulado (quando os nomes são apresentados ao eleitor) o petista aparece com 29% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 28%. A margem máxima de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo.



Segundo a pesquisa, Lula cresceu 4 pontos percentuais nos últimos 20 dias, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para baixo no mesmo período.

Na sequência aparecem Sergio Moro e Ciro Gomes, com 9% cada. Luciano Huck (sem partido), tem 5%; Boulos, Doria e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) têm, nesta simulação, 3% de intenções de voto cada um. Indecisos, votos em branco e nulos somam 12%.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não indica os possíveis candidatos, Lula aparece com 21% das intenções de voto, um aumento de 16 pontos percentuais em relação a janeiro. Bolsonaro, nesse cenário, lidera dentro da margem de erro, com 24% das intenções.

Simulações de segundo turno

Na simulação de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o atual presidente tem 38%, enquanto Lula aparece com 42% das intenções de voto.

Em outros cenários, Bolsonaro empataria com Moro (30% a 30%) e Ciro (38% a 38%); e venceria Huck (35% a 32%) e Doria (37% a 30%)

Já Lula também aparece empatado com Moro, mas em vantagem numérica de 5 pontos percentuais (por 41% a 36%). O ex-juiz chegou a aparecer com vantagem de 10 pontos percentuais em dezembro de 2019, antes de Lula ser considerado elegível para a disputa do próximo pleito.