Publicado 06/04/2021 10:31

Rio - Nesta segunda-feira (2), o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) voltou a falar sobre a participação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Segundo ele, o petista deveria ter "generosidade" e repetir o que Cristina Kirchner fez na Argentina: concorrer como vice-presidente.

"A gente devia pedir a ele que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia. E olhasse o que a Kirchner fez, dando um passo atrás e ajudando a Argentina a se reconciliar”, afirmou Ciro, durante participação em evento com sindicalistas promovido pela Central dos Sindicatos Brasileiros.

Segundo o pedetista, a próxima campanha pode repetir propaganda antipetista que marcou 2018 caso Lula resolva participar do pleito: "imaginem o Bolsonaro querendo recuperar sua popularidade lembrando da esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé Dirceu, a esculhambação não sei de quem. É fazer de novo campanha em cima dos exemplos".

Entretanto, a fala não foi bem recebida entre os petistas. Segundo aliados do ex-presidente ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, o pedido soou como "desespero" de Ciro e ressaltaram que o timing da declaração foi o pior possível, ocorrendo no mesmo dia em que uma nova pesquisa XP/Ipespe mostrou que Lula já aparece com números melhores do que Bolsonaro entre os eleitores.