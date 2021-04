Renan Bolsonaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:53

Um vídeo de Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cuspindo água no rosto da mãe, Ana Cristina Siqueira Valle, viralizou nas redes sociais. Após a repercussão das imagens, a mãe do jovem saiu em defesa e afirmou que o filho a respeita.

Em uma publicação no TikTok, Renan participa de um desafio e pede que a mãe imite sons de animais. Quando Ana Cristina não consegue reproduzir o som de uma baleia, o jovem, que estava bebendo água, cospe líquido no rosto da mãe. Ela reage brigando com o filho e dá um tapa, enquanto ele ri da situação.

Publicidade

No Instagram de Renan, Ana Cristina minimizou a situação e disse que tudo passou de uma brincadeira. "Ele não cuspiu na minha cara. Ele fez uma brincadeira como tantos filhos vêm fazendo com suas mães. A gente está vivendo em tempo de pandemia todo mundo em casa curtindo, brincando, tirando onda com a cara da mãe e ele fez com a minha", explicou ela.

Ana Cristina disse que, apesar de ter ficado brava na hora, achou graça na situação. "Ele tirou onda com a minha. Levou uns bons tapas com a água que jogou na minha cara. Agora, a mídia pega porque ele está brincando, faz disso como se fosse uma ofensa, como se tivesse me desrespeitado. Como se ele tivesse cuspido na minha cara e não foi isso que aconteceu. Não era para acontecer o que está acontecendo. Quem viu sabe, achou graça, eu também achei graça, na hora fiquei brava, dei uns tapas, mas tá tudo bem", disse ela.

Publicidade

Em seguida, Renan pede desculpa para a mãe e ela afirma que o filho tem muito respeito por ela. "Meu filho me respeita muito e jamais cuspiria na minha cara", finaliza Ana Cristina.