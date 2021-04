O cenário mais provável é que o coronavírus foi transmitido de morcegos para humanos através de um outro animal Divulgação/ Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 12:11

São Paulo - O governo de SP registrou mais um triste recorde nesta terça-feira. O estado confirmou 1.389 mortes por covid-19 nas últimas 24h. Segundo o governo, os dados são acumulados desde o feriado da última sexta-feira, quando habitualmente são registrados menos óbitos.

Desde o início da pandemia são 78.554 mortes e 2.554.841 casos, sendo 22.794 casos registrados de ontem para hoje. Entre os recuperados estão 2.201.479 pessoas e dessas 258.849 pessoas que estiveram internadas e receberam alta hospitalar.



Até esta segunda-feira, havia 29.510 internados, sendo 12.963 pacientes em leitos de Terapia Intensiva e 16.547 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 90,7% em SP e de 90,6% na Grande São Paulo.



A Fase Emergencial do Plano São Paulo segue até o dia 11 de abril, com a manutenção das restrições mais rígidas visando garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.



O governo de SP reitera a importância das medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental que a população fique em casa, neste momento.