Nova fraude do auxílio emergencial foi identificada por golpistas no Paraná Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 13:04

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a “Operação Checker”, para desarticular esquema de fraudes no auxílio emergencial, no Paraná. Policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Umuarama (PR). As medidas adotadas nesta terça-feira visam a desmantelar esquema e identificar possível envolvimento de organização criminosa.

De acordo com as investigações, para efetuarem as fraudes, os investigados faziam uso de programas de computador geradores de CPFs e softwares chamados “checkers”, que indicavam os titulares aptos a receberem o benefício. Os saques eram realizados diretamente no caixa eletrônico, na agência bancária, ou então, quando em valores maiores, por meio de transferência através do sistema PIX.

O líder do esquema já foi investigado por outros crimes similares, coordenando golpes anteriores, na região de Umuarama, envolvendo falsificação de documentos. Ele atuava no saque fraudulento do auxílio emergencial, com a utilização de softwares desenvolvidos por hackers, desde o início do programa.

Estima-se que o prejuízo causado às vítimas das referidas fraudes, bem como aos cofres públicos, apenas pelos levantamentos iniciais, seja próximo a R$ 1 milhão, sem considerar outros potenciais envolvidos, o que será possível investigar a partir da análise do material arrecadado.