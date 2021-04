Valdemar da Costa Neto (primeiro à esquerda) acompanha posse de Flávia Arruda na Secretaria de Governo Reprodução/Twitter

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/04/2021 13:50 | Atualizado 06/04/2021 13:53

Brasília - A oficialização da entrada do Centrão no "coração" do governo Bolsonaro, com a posse da ministra Flávia Arruda (PL-DF) na Secretaria de Governo, contou com a presença de um novo aliado do Palácio do Planalto. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participou da solenidade e ganhou espaço de destaque, em uma área reservada a autoridades como o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e o presidente Jair Bolsonaro.

O ex-deputado foi condenado em 2012 pelo envolvimento no esquema do mensalão durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo com a decisão de última hora do governo de tornar o evento "secreto", sem a presença de jornalistas tampouco transmissão online, a presença de Costa Neto foi registrada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), que compartilhou uma imagem da solenidade em seu Twitter.

Também participaram da posse o vice-presidente Hamilton Mourão, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), e o agora ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

Flávia Arruda será responsável pela articulação entre Planalto e Congresso, o que inclui a negociação de liberação de verbas parlamentares e indicações políticas para cargos no governo. Sua escolha é creditada aos partidos do Centrão, grupo marcado pelo fisiologismo, a troca de cargos no governo por apoio no Congresso.

Valdemar Costa Neto passou os últimos anos afastado formalmente do comando do PL. No entanto, ele sempre exerceu influência sobre a legenda. O ex-deputado reassumiu a presidência da sigla no começo de março.

Na semana passada, após a definição de Flávia Arruda para o comando da Secretaria de Governo, Costa Neto esteve presente em um café com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Além do presidente do PL, Bolsonaro tem como um dos principais aliados outro condenado no mensalão: o também ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Nesta manhã de terça-feira, foram realizadas as posses de sete ministros.