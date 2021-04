Por IG - Último Segundo

Publicado 06/04/2021 14:47

Mulher pula de carro em movimento em SC para escapar de sequestro, de acordo com as investigações Reprodução

Em Santa Catarina, uma mulher que pulou de um carro em movimento para fugir de um suposto assédio de um motorista, em Videira, na verdade, teria sido vítima de um sequestro, de acordo com a denúncia contra o motorista, apresentada no Ministério Público (MPSC). Ação corre em segredo de Justiça. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Publicidade

Não se tem informação sobre a prisão do motorista. Porém, foi descoberto que ele está sendo indiciado pelo crime de sequestro qualificado. O caso aconteceu em novembro de 2020 e chocou as pessoas que testemunharam ação no momento e crime ganhou repercussão local. A vítima teria contado as testemunhas que estava sofrendo assédio e por conta disso, pulou do veículo.

A fuga da mulher foi captada pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Cerca de seis dias depois do ocorrido, a vítima se encaminhou até as autoridades e pediu sigilo a Polícia Civil sobre seu depoimento e sobre os detalhes da investigação.

Publicidade

Denis Alves, delegado a frente das investigações do crime, declarou que na época do caso, a vítima se sentiu envergonhada com a possibilidade de todos da cidade pequena, ficarem sabendo sobre o ocorrido.

Crime começou a ser investigado como assédio, mas o delegado do caso declarou que a tipificação poderia ser alterada após depoimento da vítima. A relação da mulher com o motorista não foi divulgada pelas autoridades.