Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende candidatura de centro que tenha Reprodução/Facebook

Por iG

Publicado 06/04/2021 16:25 | Atualizado 06/04/2021 16:26

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu, nesta terça-feira (6), uma candidatura de centro que tenha "ressonância popular". O tucano, porém, disse que apoiará "qualquer nome" que tenha força suficiente para bater o Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT).

“Qual é o nome que vai ser capaz de fazer isso? Aquele que tem apoio popular. Eu estou disposto a me curvar a qualquer um deles que tenha apoio popular e seja capaz de apresentar um programa que leve ao crescimento, à distribuição de renda e à democracia eu apoio. Não é fácil ganhar do Lula ou do Bolsonaro. É preciso ter ressonância popular", disse, em entrevista à rádio CBN.

Publicidade

Durante a entrevista, FHC citou nomes como o de Eduardo Leita (PSDB), Luiz Henrique Mantetta e Luciano Huck. Sobre Ciro Gomes (PDT), o tucano disse que o apoiaria se este conseguir "levantar o povo"

Apesar de criticar Bolsonaro e dizer que o presidente "governa para a família, os partidários e os amigos dele", FHC disse ser contra a abertura de um processo de impeachment pois, em sua visão, o processo "deixa marcas" na democracia.