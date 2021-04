O ministro do STF surpreendeu ao aparecer em sessão com a cabeça enfaixada Reprodução/Youtube

Publicado 06/04/2021 17:04 | Atualizado 06/04/2021 17:11

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Marco Aurélio Mello , surpreendeu os colegas ao aparecer com a cabeça enfaixada em sessão da Primeira Turma nesta terça-feira. Na ocasião, o ministro disse que foi submetido a cirurgia para a retirada de um carcinoma , um tipo de câncer de pele.



"Deparei-me com um carcinoma e aí tinha que tirá-lo. Um carcinoma é um problema de pele. Não dá metástase, nem há risco maior, mas tem que tirar o quanto antes, porque é algo negativo na pele", contou Marco Aurélio ao jornal Valor Econômico . "Enquanto o invólucro tiver conserto, nós vamos consertando. O que não pode ficar doente é o espírito", acrescentou, referindo-se ao carcinoma.





À Veja , o ministro disse que realizou a cirurgia nesta segunda-feira, afirmando ser um "carcinomazinho inofensivo" e que está "tudo bem".



O ministro anunciou na semana passada que se vai se aposentar do Supremo no dia 5 de julho , pouco antes de seu aniversário de 75 anos.