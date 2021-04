Ladrões que roubaram R$ 51 milhões são condenados a 530 anos de prisão Reprodução

Por iG

Publicado 07/04/2021 14:42 | Atualizado 07/04/2021 14:43

São Paulo - Os criminosos que atuaram no roubo de R$ 51 milhões de uma transportadora de valores, em Ribeirão Preto-SP, no dia 05 de julho de 2016, tiveram as suas penas aumentadas pela Justiça de 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A sentença passou de 481 para 530 anos de reclusão aos quatro ladrões envolvidos. As informações são do portal Istoé.



Ângelo Aparecido Domingos dos Santos e Juliano Moisés Israel Lopes haviam sido condenados a 121 anos de prisão cada. A pena agora passa a ser de 133 anos. Diego Moura Capistrano passou de 123 para 136 anos em detenção. E Sérgio Zemantauskas Daniel, de 116 para 128 anos atrás das grades.

A decisão judicial pontua que o crime foi planejado previamente e com tarefas entre os ladrões, ações típicas de organizações criminosas. De acordo com a Justiça, a tática utilizada pelos ladrões é conhecida como "Novo Cangaço". Um policial acabou morto pelos assaltantes durante a troca de tiros.