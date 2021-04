Menina de 12 anos que chora 'lágrimas de sangue' busca diagnóstico para doença Arquivo pessoal

Por iG

Publicado 07/04/2021 15:57

Teresiona - Na cidade de Pedro II, no Piauí, a família de uma menina de 12 anos busca ajuda depois que ela começou a chorar lágrimas que se assemelham a sangue. Os parentes de Mikauany Barbosa Neves procuram um diagnóstico para o caso da jovem.

De acordo com eles, o problema começou no mês passado e, desde então, Mikauany já passou por dois médicos, realizou uma tomografia e uma bateria de exames de sangue, que não detectaram os fatores que levaram a essa condição. A mãe da menina disse que ela acordou em um domingo reclamando de dor de cabeça, então ela a medicou e pediu que a filha descansasse.

Publicidade

"Mas aí ela veio mostrar que estava saindo sangue dos olhos . A dor passou para a fonte [referência à região das têmporas]. Levei ao médico e ele disse que poderia ser uma feridinha. Mas depois continuou", afirmou Luciana Barbosa. Quando viu que o problema não melhorava, Mikauany e a mãe foram a Teresina e buscaram outra opinião médica. No entanto, a bateria de exames foi feita e não houve diagnóstico.

"O médico disse que a gente teria que procurar um neurologista. Estamos nessa luta, desesperados para descobrir o que é isso", disse a dona de casa. Luciana acrescentou que a filha já não sente mais as dores de cabeça, mas agora sente o ardor provocado pelas lágrimas de sangue persistentes.

Segundo a oftalmologista Catarina Ventura casos desse tipo podem acontecer em caso de infecção ou trauma nos olhos. "Sangramento associado às lágrimas pode ocorrer no contexto de infecção, inflamação ou trauma no olho ou nas estruturas circundantes, tumores vasculares do olho, etc", explicou.

Publicidade

De acordo com a profissional, a família deve procurar um especialista em vias lacrimais – área específica da oftalmologia. "Provavelmente, terá que fazer exame de imagem das vias lacrimais (dacriocistografia). Tomografia dos seios da face e exames de coagulação", concluiu a médica.