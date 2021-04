Em encontro com empresários, Bolsonaro chama Doria de 'vagabundo' Reprodução/Redes Sociais

Por iG

Publicado 08/04/2021 16:20 | Atualizado 08/04/2021 16:21

Brasília - Jair Bolsonaro (sem partido) teceu duras criticas contra o governador de São Paulo João Doria (PSDB) durante jantar promovido pelo presidente que reuniu diversos empresários na noite da última quarta-feira (7) em área nobre de São Paulo.



"O governador de vocês é um vagabundo, caralho",afirmou Bolsonaro durante discurso, segundo convidados presentes no local ouvidos pela colunista Mônica Bergamo, da Folha.

Publicidade

Em outro momento, voltou a criticar o tucano: “O vizinho aqui de vocês é um vagabundo”. Doria, que mora no Jardim Europa, na região de Pinheiros, é 'vizinho' de muitos convidados do local. 9 pessoas convidadas para o evento fazem parte da lista de brasileiros bilionários.

Ainda segundo relatos, na fala do chefe do executivo, o governador paulista foi acusado de ser “um destruidor de vidas” por conta das medidas restritivas tomadas pelo governo de São Paulo para tentar frear o avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Publicidade

Na quarta (7), dia do encontro entre presidente e empresário, o Brasil registrou 3.829 mortes em decorrência da Covid-19. O 3º maior numero desde o inicio da pandemia.