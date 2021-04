Amapá registra novo apagão e ao menos 13 municípios ficam sem luz Reprodução / Twitter

Por iG

Publicado 08/04/2021 20:38 | Atualizado 08/04/2021 20:41

Macapá - Cidades do Amapá voltaram a registrar novo apagão, com suspensão total de energia elétrica, no início da noite desta quinta-feira (8). Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), pelo menos 13 municípios foram afetados.



A Cea afirmou que aguarda "autorização do Operador Nacional do Sistema para recompor os sistemas de distribuição" e que está investigando o caso. Os municípios atingidos são os mesmos do apagão de novembro de 2020.

Publicidade

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi um dos primeiros a divulgar informações sobre o apagão, em seu Twitter.

"ATENÇÃO!!!Estamos em um novo apagão. no AMAPÁ!! Pelo menos a capital Macapá, Santana e vários municípios estão sem energia.Precisamos, mais uma vez, de explicações urgentes da Eletronorte e da famigerada LMTE, responsável pelo apagão de novembro do ano passado", disse o líder da oposição no Senado.