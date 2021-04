Governo defende uso de máscara e distanciamento após liberação de Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 09/04/2021 20:30 | Atualizado 09/04/2021 20:32

Brasília - Os perfis do Palácio do Planalto nas redes sociais divulgaram nesta sexta-feira (9) campanhas de incentivo ao uso de máscara, álcool em gel e ao distanciamento social no combate a pandemia da Covid-19. As mensagens foram publicadas após autorização do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Mesmo com a vacinação contra a covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara", diz uma das publicações.



"Contra a covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido", acrescenta o perfil oficial do governo federal.

