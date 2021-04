Ministro Alexandre de Moraes durante live neste sábado Reprodução de TV

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/04/2021 17:41

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes chamou de "grosseira" a fala do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Luís Roberto Barroso, também do STF. Moraes ainda disse que o ataque mostra uma falta de respeito.

"É lamentável a forma e o conteúdo das ofensas pessoais que foram dirigidas ao ministro Luís Roberto Barroso", disse. "Eu digo a forma e o conteúdo porque não só o conteúdo é falso, absolutamente equivocado, mas a forma também. A forma grosseira, a forma descabida, eu diria, de relacionamento entre os poderes", afirmou durante entrevista transmitida ao vivo no YouTube neste sábado (10).

Publicidade

A live foi realizada pelo canal Prerrogativas, composto por um grupo de advogados. Participaram da transmissão avogados como Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Flávia Rahal.

Na sexta-feira (9), Bolsonaro criticou Barroso por ter concedido uma liminar que isntalou a CPI da Covid-19 no Senado.

Publicidade

Na sexta-feira (9), Bolsonaro atacou Barroso por ter concedido uma liminar que ordena a instalação da CPI da covid-19 no Senado. "Use sua caneta para boas ações, em defesa da vida e do povo brasileiro e não para fazer 'politicalha' dentro do senado. Se tiver moral, um pingo de moral, Luís Barroso, mande abrir processo de impeachment contra alguns de seus companheiros do Supremo", disse o presidente.