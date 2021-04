Por IG - Último Segundo

O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, avalia que é "impossível imaginar algo mais grave" do que a conversa entre o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), com o Senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), caso seja confirmado que estes sejam os participantes do telefonema.

O advogado ainda considera que "parece evidente que há uma grave conspiração contra o livre exercício do Poder Judiciário" ao ser debatido em conversa uma articulação entre o Presidente da República e um Senador sobre a abertura de impeachment contra Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Kakay, a articulação entre um dos autores do pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para a mudança do objeto de investigação, com envolvimento do Presidente da República, pode ser caracterizada como crime de responsabilidade.