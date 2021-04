Por IG - Último Segundo

Rio - O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) revelou ao Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que havia gravado a conversa entre eles apenas 20 minutos antes de publicá-la. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

"Avisei ele hoje [domingo] 12h40, que a conversa nossa seria publicada a uma hora da tarde. E assim eu fiz. O que ele falou de errado ali? Pelo contrário, mostrou que está aberto, que aceita ser investigado, desde que todos sejam", explicou Kajuru.

O senador afirmou que Bolsonaro dialogou com ele "sabendo que a conversa poderia ir ao ar" e que "conversa com ele era política e todo mundo tem que ter acesso a ela". Segundo Kajuru, o presidente não tentou impedi-lo de divulgar a gravação e teria dito: "Tudo bem, tudo que falei está falado".

A publicação causou repercussão no grupo de colegas do Senado Federal. A senadora Kátia Abreu (PP-TO) enviou a entrevista e, segundo relatos, as reações foram de indignação.