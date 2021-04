Ministro Marco Aurélio Mello Reprodução/ TV Justiça

Publicado 12/04/2021 15:15

Rio - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (12) que o pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) feito ao senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) para que sejam abertos de impeachment de integrantes da Corte "deixa a todos perplexos". A declaração foi dada à coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

"Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos", disse Marco Aurélio ao comentar conteúdo de conversa divulgada pelo próprio senador entre ele e Bolsonaro.

A ligação foi gravada por Kajuru no sábado (10) e divulgada neste domingo (11). Nela, Bolsonaro e o senador conversam sobre a decisão monocrática (individual) do ministro Luís Roberto Barroso que ordenou que o Senado abrisse uma CPI da pandemia para investigar as ações do governo no combate à Covid-19.

Ao manifestar seu descontentamento com a criação da comissão por ela ter foco no governo federal, Bolsonaro diz que teria que "fazer do limão uma limonada".

Em outro trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros. "Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", afirmou o presidente.