Senador Jorge Kajuru Pedro França / Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/04/2021 08:53

Rio - Após defender, em telefonema gravado com o presidente Jair Bolsonaro, que a CPI da Covid inclua governadores e prefeitos, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) admitiu na segunda-feira, 12, ao Estadão, que ampliar os trabalhos da comissão pode beneficiar o Palácio do Planalto. E disse que o ideal seria abrir duas CPIs distintas, uma com foco na atuação do governo federal na pandemia e outra nos Estados e municípios. "Para pensar as duas com 90 dias (de prazo para concluir os trabalhos) é complicado".

Bolsonaro sabia que o conteúdo da conversa ia ser divulgado?

Eu liguei para ele às 12h40 (de domingo). A gravação foi colocada no ar às 13h. Falei assim: "Aquela conversa nossa vou colocar no ar daqui a pouco, 20 minutos". Aí tudo bem, tchau. Se ele falasse para mim às 12h40: "Não, Kajuru, não coloca esse papo nosso no ar, não". Claro que eu não ia colocar. Ia guardar. Caso amanhã ele falasse alguma coisa contrária, eu ia falar: "Não, presidente, desculpa, não foi o que o senhor falou, não, está aqui. O senhor sabe que eu gravo. Eu falei na tribuna do Senado".

Algumas pessoas falaram que a gravação foi uma jogada ensaiada entre os senhores.

Isso é ridículo. Eu liguei para me defender. Você ouviu a conversa, que teatro que eu fiz? Primeiro que tem gente que não merece meu respeito. Tem gente que o que mais faz é teatro, que é o Supremo Tribunal Federal. Basta você ver os julgamentos, lá tem teatro. Se alguém fez teatro aí foi ele (Bolsonaro), eu não.



Além da CPI da Covid, o sr. assinou um pedido para uma nova comissão que inclua governadores e prefeitos. Elas devem ser juntadas?



Para apensar as duas com 90 dias de CPI é complicado. Isso aí cheira a beneficiar o governo. Como vai focar governador, prefeito e governo federal ao mesmo tempo, tudo junto? Se trabalhar de segunda a sexta, tudo bem. Se trabalhar uma vez por semana, não tem jeito. As duas juntas há o risco de o governo ser beneficiado. Sai do foco principal. O foco principal é o governo federal, e em segundo plano vêm governadores e prefeitos



A CPI deve ser presencial?



Não, de forma alguma. Remota. São 11 titulares e sete membros. Uma CPI nunca vai todo mundo. Se quiser fazer presencial tem que limitar o número de presentes.



Bolsonaro pediu para o sr. tentar barrar a CPI?



Meu sigilo telefônico está a disposição da Justiça, vê se algum dia ele me ligou pedindo isso. Se eu avisei que eu gravo a conversa com todo mundo, você acha que ele teria coragem de ligar para mim para barrar CPI? Uma CPI que eu assinei?



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.