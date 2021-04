Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 13/04/2021 09:11

Rio - Um tweet publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, recebeu um aviso de "publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19". Em sua publicação, o parlamentar compartilhou uma informação falsa sobre medidas restritivas de combate à doença. "No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus", escreveu.

Apesar de entender que a publicação viola as diretrizes de uso da rede social, o Twitter decidiu que "pode ser do interesse público que esse Tweet continue acessível" e o manteve no ar, mesmo que não possa mais ser curtido ou compartilhado.

Lockdown é o oposto de distanciamento social.



No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. — Eduardo Bolsonaro(@BolsonaroSP) April 12, 2021

Em março deste ano, a rede social apagou duas publicações do presidente Jair Bolsonaro, também por violação de regras no compartilhamento de informações falsas sobre a covid-19. Em ambos os tweets, o chefe do Executivo compartilhou vídeos promovendo aglomerações e defendendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.