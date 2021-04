Por IG - Último Segundo

Rio - O Aeroporto de Guarulhos viveu cenas tensas na madrugada da última segunda-feira (12). Isso porque um policial militar teve um surto psicótico e capturou uma comissária de bordo da empresa Gol como sua refém utilizando uma caneta.

Frederico Correia Resende é policial militar ambiental e atuava Foz do Iguaçu, no Paraná. O rapaz encontrava-se afastado das atividades. O caso ocorreu logo após a corporação paranaense liberá-lo para realizar um tratamento psiquiátrico, de acordo com as informações do registro da ocorrência, realizado na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista.

De acordo com Resende, alguém o perseguiu no voo até São Paulo com a intenção de matá-lo e de assassinar seu capitão, chamado de Cézar. Ao sair da aeronave, ele se aproximou da comissária e pediu-lhe uma caneta. Ao receber o objeto, ele pegou a mulher para fazê-la refém ao colocou a caneta no pescoço dela.

Resende afirmava ter bombas na mochila, o que não foi confirmado. O homem desabafou contra a corporação pelo afastamento. "Eles fazem a cagada, fazem a corrupção e suicida o policial bom. Por que eu vou me suicidar se eu tenho três anos estudando medicina? Eu tenho um futuro brilhante pela frente, por que eu vou me suicidar? Eles queriam fazer o meu suicídio".

A mulher não se feriu e passa bem. Por enquanto, sua decisão foi de não representar contra o policial. A empresa Gol emitiu nota afirmando que está dando "todo o suporte necessário à colaboradora".