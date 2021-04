O filho confessou crime e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 13/04/2021 12:08 | Atualizado 13/04/2021 12:10

Em Manaus, no bairro de Petrópolis, João Marques da Silva, de 18 anos, matou o próprio pai, José Maria Souza da Silva, de 38 anos, a facadas depois de uma discussão por corte de cabelo. As informações foram apuradas pelo Portal Manaus Alerta.

Segundo as informações da polícia, a discussão teve início após José Maria querer que o filho corte seu cabelo, pois ele iria servir ao Exército, mas o João Marques não acatou pedido. Com isso, começo a briga com um empurrando o outro.

Até que em seguida, filho pegou uma faca e golpeou seu pai três vezes, na barriga e um golpe no braço. O pai foi socorrido pelo filho mais velho e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, porém, ele acabou não resistindo aos ferimentos e já chegou sem vida a unidade de saúde.

João Marques ainda tentou fugir pulando muros, mas acabou sendo surpreendido por uma guarda que ligou para as autoridades e a apreensão do jovem acabou sendo feita. Ele confessou crime e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).