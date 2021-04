Por IG - Último Segundo

Publicado 14/04/2021 08:56 | Atualizado 14/04/2021 08:59

A alta cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) está apreensiva sobre o julgamento que acontecerá nesta quarta-feira (14) a respeito da liminar que o ministro Edson Fachin, do Superior Tribunal Federal (STF), que cancelou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

O receio é de que a decisão seja mantida, porém, ao mesmo tempo, surjam debates sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro perca o objeto. A situação do ex-presidente Lula pode se tornar indefinida caso a decisão contemple as duas posições.

Publicidade

O petista estaria com seus direitos políticos em dia e poderia disputar uma candidatura eletiva. Mas a possibilidade de haver outra condenação, como no caso do sítio de Atibaia, o retiraria outra vez da corrida eleitoral em 2022.

Caso Sergio Moro seja considerado suspeito, como ocorreu no caso do tríplex do Guarujá, as provas serão anuladas. Do contrário, juízes designados podem aproveitá-las para sentenciar novamente o ex-presidente.