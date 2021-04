Vice-presidente Hamilton Mourão Isac Nóbrega/PR

Por IG - Último Segundo

Publicado 14/04/2021 12:13

Nesta quarta-feira (14), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), ao comentar sobre fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que diz que "impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é revanchismo”, Mourão entende que no mundo político “nada funciona igual relógio”. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

“Isso é um problema que está na mão do Legislativo. Eu deixei claro que cada um dos Poderes que a gente convive harmonicamente têm que saber o tamanho da sua cadeira. Então, não vou ficar comentando fatos que são pertinentes do Legislativo”, declarou.

Publicidade

O vice-presidente ressaltou que os tempos são considerados difíceis e conturbados, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. “Obviamente, ocorrem essas fricções, que, na minha visão, são normais”, afirmou.

Ele ainda diz: “No mundo político, nada funciona igual a um relógio. Então, a fricção é algo que acontece, e a gente tem que saber fazer uma aproximação, contemporizar e buscar sempre alinhar as percepções e ter a melhor linha de ação para solucionar os problemas do Brasil em conjunto”.

Publicidade

Com a liberação da CPI da Covid, o presidente Bolsonaro insinuou que poderia colocar em prática, pedidos de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal (STF). “No Senado, tem pedidos de impeachment de ministro do Supremo”, disse Bolsonaro.

Encabeçado pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi enviado como uma resposta a abertura da CPI da Covid. O Cidadania se manifestou e “convidou" o senador a se retirar, devido a pressão criada pela Corte.

Publicidade

“Foi essa CPI, com esse objeto, que o STF, em decisão liminar tomada em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Cidadania, mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalar. O ministro Luís Roberto Barroso seguiu jurisprudência já estabelecida na Corte, garantindo um direito constitucional da oposição no Congresso Nacional”, declarou o partido.