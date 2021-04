Muletas usadas na agressão Divulgação

Publicado 14/04/2021 13:44

Campo Grande - Na terça-feira (13), no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, um homem de 53 anos foi agredido com golpes de muleta pelo próprio sobrinho, de 21 anos. O agressor chegou na residência do tio reclamando de que ele teria quebrado seu telefone e começou a agressão. As informações foram apuradas pelo Top Mídias News.



Segundo o boletim de ocorrência, o tio manifestou que o sobrinho havia lhe agredido com muletas e foi ferido no olho direito, braço esquerdo e tórax. Outro sobrinho que estava com o tio prestou socorro e o levou até a Santa Casa para receber os devidos tratamentos.

A Polícia Militar foi até o local e pegou o depoimento da vítima no hospital e lá, foi orientado a procurar uma delegacia. Caso foi encaminhado e registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).