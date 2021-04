Brasil

Mourão publica plano de redução de desmatamento na Amazônia

Em fevereiro, Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, já havia antecipado que o foco do plano seria intensificar a fiscalização em 11 municípios da região com as taxas mais altas de desmate

Publicado 14/04/2021 16:31 | Atualizado há 2 horas