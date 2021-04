Vacina Oxford-AstraZeneca AFP

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:06

Nesta semana a Fiocruz atingirá a marca de entrega de 5 milhões de vacinas Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Foram entregues nesta quarta-feira, pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), cerca de 2,2 milhões de vacinas Oxford-AstraZeneca, das quais aproximadamente 215 mil doses seguirão diretamente ao Estado do Rio de Janeiro.

Uma nova entrega está prevista para a próxima sexta-feira (16/4), com cerca de 2,8 milhões de doses do imunizante, totalizando 5 milhões de vacinas entregues na semana. O cronograma de entregas pactuado com o Ministério da Saúde continua seguindo o esquema de entregas semanais e está sujeito à logística de distribuição definido pela pasta.