Lula voltou ao páreo e já lidera pesquisas de intenção de votos Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Publicado 15/04/2021 08:22 | Atualizado 15/04/2021 10:44

Rio - O ex-presidente Lula segue crescendo nas pesquisas para as eleições de 2022. Segundo levantamento PoderData, do Poder 360, o petista teria 18 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido): 52% a 34%. Ainda de acordo com a pesquisa, se o segundo turno fosse hoje, o atual presidente perderia também para Luciano Huck, com 48% a 35%.

A pesquisa também analisou outros três possíveis cenários de segundo turno: Bolsonaro x Ciro Gomes aparecem numericamente empatados, ambos com 38%; Em simulações com Doria ou Moro, Bolsonaro aparece 1 ponto percentual à frente. (38% a 37% em ambas).

O levantamento entrevistou 3.500 pessoas em 512 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

1º turno

Analisando o primeiro turno, a pesquisa mostra Lula em primeiro, com 34% seguido de Bolsonaro, 31%. Em terceiro lugar, aparecem Ciro Gomes (PDT) e Luciano Huck empatados com 6%.

Amoedo (Novo) aparece com 5%; Doria (PSDB), 4%; Moro, 3% e Mandetta, 2%. Haddad (PT), Boulos (PSOL) e Flávio Dino (PCdoB) não pontuaram.