O homem fez uma festa dentro de seu apartamento no último andar do prédio, para 30 pessoas, no bairro Nazaré Google Street View

Por IG - Último Segundo

Publicado 15/04/2021 13:12

Rio - Em Contagem, município de Minas Gerais, um homem dava uma festa com cerca de 30 pessoas, durante a pandemia da covid-19, e teve um dos convidados esfaqueado pelo vizinho. As informações foram apuradas pelo BHAZ.

Segundo informações das autoridades, o ocorrido teve início às 22h. O homem fez uma festa dentro de seu apartamento no último andar do prédio, para 30 pessoas, no bairro Nazaré. O vizinho, que mora no primeiro andar com sua esposa e filho, resolveu ir até o apartamento do homem pedir para que o evento fosse suspenso.

Publicidade

Ao chegar lá, o homem não teve seu pedido atendido e um desentendimento começou entre eles. Em seguida, um convidado da festa, de 22 anos, resolveu se intrometer na discussão e acabou sendo esfaqueado pelo vizinho do primeiro andar. O golpe acertou região perto do coração e vítima teve que ser socorrida de imediato.

O homem esfaqueado já tem registro na polícia pelos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a UPA Nova Contagem, mas pela gravidade de seu ferimento, foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem.

Publicidade

Após confusão, o vizinho do primeiro andar decidiu fugir com sua esposa e filho. Os 30 convidados da festa resolveram depredar o apartamento dele. Portas, mesas, janelas, guarda-roupa, máquina de lavas, copos e geladeira foram destruídos, como contou a Polícia Militar.

Os investigadores tentaram buscar o responsável pela facada na casa de parentes, questionou familiares, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele não tinha ocorrência na polícia e caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Contagem.