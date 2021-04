Por IG - Último Segundo

Publicado 15/04/2021 14:44

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira o julgamento das anulações das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A previsão era que os ministros começassem a votar nesta quarta-feira, mas os integrantes da Corte avaliaram, antes, se os casos deveriam ser analisados no plenário ou voltar para a Segunda Turma.



Assista ao vivo:

Publicidade

O resultado foi de 9 votos a 2, sendo derrotados os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, decano da Corte. Todos os demais ministros seguiram o entendimento de Edson Fachin, relator de agravo regimental que pedia que as pautas retornassem à Segunda Turma. Fachin negou provimento ao agravo.



Para reforçar a competência do plenário do STF para analisar o caso, o relator citou precedentes de casos julgados em turmas que foram parar no pleno.