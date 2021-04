Por IG - Último Segundo

Publicado 15/04/2021 18:14 | Atualizado 15/04/2021 18:41





PDT apresentou nesta quinta-feira (15) uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusando-o de pressionar a Polícia Federal e de apoiar investigados por crimes ambientais - O diretório nacional doapresentou nesta quinta-feira (15) uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal () contra o ministro do Meio Ambiente,, acusando-o de pressionar a Polícia Federal e de apoiar investigados por crimes ambientais - ele teria atuado para obstruir uma investigação que apreendeu madeira ilegal

A ação também acusa o ministro de empregar esforços para atrapalhar medidas de fiscalização e pede que ele seja responsabilizado pelo crime de advocacia administrativa - que é quando há patrocínio, direto ou indireto, de interesse privado por parte de um funcionário público.

"O Ministério do Meio Ambiente está sendo utilizado para satisfazer os interesses pessoais e empresariais. Para tanto, o senhor Ricardo Salles vale-se do cargo que ocupa para obstaculizar as investigações e proteger o empresariado que angaria lucro com a destruição do meio ambiente", afirma a ação do partido.

"Elucidação dos crimes narrados"

O documento apresentado ao Supremo pede que a notícia-crime seja enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) "para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados".

Nesta quinta (15), o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, decidiu trocar o chefe do órgão no Amazonas, Alexandre Saraiva, que pediu investigação contra o titular da pasta do Meio Ambiente.