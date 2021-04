Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan Divulgação

O Governo de São Paulo e o Instituto Butantan recebem, na manhã da próxima segunda-feira (19), o voo que traz 3 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local de mais 5 milhões de vacinas contra a COVID-19. É possível acompanhar em tempo real a rota da aeronave que partiu da China no link https://www.vacinaja.sp.gov.br/insumos/mapa/

A aeronave decolou de Pequim às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (16) e traz o terceiro carregamento de 2021 da matéria-prima fornecida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Butantan.



A carga desembarca no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na sequência, a matéria-prima será transportada em caminhões refrigerados até a sede do Butantan, na capital, onde as vacinas são envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Na quarta-feira (14), o Governo de São Paulo completou 40,7 milhões de doses entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). O total de envios corresponde a 88,4% das 46 milhões de doses previstas até 30 de abril no primeiro contrato do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde.

Somente em abril foram 4,5 milhões. Em março foram disponibilizadas 22,7 milhões de doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões de unidades. Até setembro, está prevista a entrega de mais 54 milhões de doses.