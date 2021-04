Bruno Covas, prefeito de SP Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Publicado 16/04/2021 17:04

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi internado nesta quinta-feira (15) e novos exames de rotina mostraram novos pontos de câncer no fígado e nos ossos. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que foram necessários fazer "ajustes" no tratamento do tucano.

Ainda de acordo com o comunicado, o prefeito já vai começar o tratamento neste sábado (17), com a continuidade da quimioterapia, adicionando imunoterapia.

"Clinicamente o prefeito está bem, sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais. A alta está prevista para o início da semana, após completar esta etapa do tratamento", afirmou a nota.